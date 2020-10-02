Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'ın karşılık vermesiyle birlikte çıkan çatışmalarda 6'ncı güne girilirken, Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

HEDEFLER TEK TEK YOK EDİLİYOR

Azerbaycan ordusu Terter bölgesinde, Ermenistan ordusuna ait yüksek bir dağın tepesinde bulunan kaledeki ikmal noktasını ve tankı SİHA ile imha etti.

Görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınladı.

Azerbaycan Terter'de askeri hedefleri vurdu