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    Azerbaycan Terter'de askeri hedefleri vurdu

    Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 13:53
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 13:53
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    Azerbaycan Terter'de askeri hedefleri vurdu

    Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'ın karşılık vermesiyle birlikte çıkan çatışmalarda 6'ncı güne girilirken, Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

    HEDEFLER TEK TEK YOK EDİLİYOR

    Azerbaycan ordusu Terter bölgesinde, Ermenistan ordusuna ait yüksek bir dağın tepesinde bulunan kaledeki ikmal noktasını ve tankı SİHA ile imha etti.

    Görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınladı.

    Azerbaycan Terter'de askeri hedefleri vurdu

    Azerbaycan Terter de askeri hedefleri vurdu #1

    Azerbaycan Terter de askeri hedefleri vurdu #2

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