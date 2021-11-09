Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde olduğu kadar sınırlarının ötesinde de hem kendi sınırlarını korumak hem de güven ortamı oluşturmak üzere birçok ülkede görev yapıyor.

Meclis Genel Kurulu da bu çerçevede kritik tezkere görüşmelerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Tezkere oylamasında siyasi partilerin tavrı önemli.

Son olarak, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetki iki yıl daha uzatılmış; AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyerek karar Meclis'ten geçmişti.

Ancak PKK'yı yok etmek için alınan bu tezkere kararında HDP ile CHP, tavrını "Hayır" oyu olarak gösterdi.

SIRADA AZERBAYCAN TEZKERESİ VAR

Bugün de Meclis'te bir tezkere kararı daha görüşülecek.

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP'NİN TAVRI MERAK KONUSU

Tezkere için AK Parti ve MHP evet oyu verecek.

Gözler CHP-İyi Parti ve HDP'nin kararının ne olacağı üzerinde olacak.

TEZKERE GÖRÜŞMESİ YAPILAMADI

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında bir araya geldi.

Akar, birleşimin başında yoklama yaptı. Yapılan iki yoklamada da yeterli çoğunluk bulunamadı.

Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için tezkere görüşmesi yapılamadı.

Birleşim, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.