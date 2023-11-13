Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgenin güvenliğinin sağlanması adına görev yapıyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik tezkere Meclis'e gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Nihai çözüme kavuşmadığı vurgulandı

Azerbaycan tarafından 19-20 Eylül 2023'te düzenlenen antiterör operasyonu sonrasında Karabağ'daki yasa dışı ayrılıkçı oluşum ve bağlı silahlı unsurların ilga ederek fiili işgalin tamamen sona erdirildiği kaydedilen tezkerede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında henüz barış anlaşması imzalanarak nihai bir çözüme ulaşılmadığı vurgulandı.

Tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam ettiği anımsatıldı.

Türkiye, güven inşasına katkı sağlıyor

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiği ifade edilen tezkerede, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı belirtildi.

Tezkerede, TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: