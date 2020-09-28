Azerbaycan Türk SİHA'ları ile üstünlük sağladı

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alıp işgal hamlesinde bulunması sonrası, Azerbaycan Türk SİHA'larını havalandırarak üstünlüğü ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adımlar atıldı.

Yüksek teknoloji ürünlerinin başarısı hem Türkiye'nin sahadaki gücüne güç katıyor hem de dost ve müttefik ülkelere ihracatı konusundaki çalışmalarını süratle devam ettiriyor.

SİHA VE İHA...

Türkiye'nin son yıllarda sahada büyük başarılar getiren İHA ve SİHA'ları yine kader belirliyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatlarda Mehmetçik'le birlikte YPG'ye, PKK'ya ve Esad'a göz açtırmayan SİHA'lar Libya'da da Hafter milislerine karşı aktif rol üstlendi.

Daha önce Fransız medyası da Türkiye'nin SİHA'larla birlikte Libya'nın durumunu belirlediğini yazarken Yunan medyası da Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye'nin SİHA ve İHA'larla bölgede mutlak güç olduğunu kaleme aldı.

Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini vurdu- İZLE

ŞİMDİ DE ERMENİSTAN

Şimdiki hedefte ise Azerbaycan'da Türk köylerine karşı işgal hamlesinde bulunan Ermenistan var.

Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larını havalandırdı.

Azerbaycan ordusu, işagalci Ermenilere karşı Türkiye'nin SİHA'larıyla köşeye sıkıştırdı.