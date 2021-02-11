Azerbaycan -Türkiye ortak kış tatbikatından kareler

Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kış tatbikatının, Seçkin Gözlemci Günü'nden nefes kesen fotoğraflar paylaşıldı.

1 Şubat'ta Kars'ta başlayan Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak düzenlediği Kış 2021 Tatbikatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un katıldığı tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" bugün başladı.

İlk olarak Esas Komuta Yeri'ne geçen Akar ve Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi aldı.

Analiz Grubu Başkanı tarafından verilen tatbikatın durum özetine yönelik bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.

Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile Komutanlara ikram eden Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi.

Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru'na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından "Allah Türk komandosunu korusun." dedi.

Kış 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı VİDEO

İGLODA İNCELEME YAPILDI

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile ilgili tanıtımı izledi.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesisleri'ni de gezen Akar ve Hasanov, yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.

HAVA HÜCUM HAREKATI: TAM İSABET

Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını da takip etti.

Tatbikat, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı.

BAYRAK MOTİFLİ MASKELER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının motiflerini taşıyan maskeler dikkati çekti.