Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes kararı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında, esirlerin ve cenazelerin karşılıklık değişimi için geçici ateşkes anlaşmasına varıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı.

ESİR VE CENAZELERİN DEĞİŞİMİ İÇİN ATEŞKES

Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı

İKİ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI BULUŞTU

Rusya'nın başkenti Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları arasındaki görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan hazır bulundu.

Moskova'da Azerbaycan - Ermenistan görüşmesi VİDEO

PUTİN DAVET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki gerginlik üzerine iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etmişti.

Konuyla ilgili bazı kaynaklara göre, sahada büyük kayıplar veren Erivan, bu durumu hafifletmek için masada oyalama taktiğine başvurmaya çalışabilir.

ALİYEV: "İSTİYORUZ Kİ TOPRAĞIMIZI SULH İLE ALALIM"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hadrut ve bazı köylerin işgalden kurtarılmasının ardından halka seslendi.

Moskova'daki görüşmelerin birçok gelişmeye ışık tutacağını belirten Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz ki sulh yoluyla alalım. Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ı barışa mecbur etmektedir." diyek konuştu.