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    Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti

    Şuşa etrafındaki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cesetleri karşılıklı olarak iade edildi.
    • AA
    • 14.11.2020 - 10:54
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    Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.

    Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

    8 KASIM’DA İŞGALDEN KURTARILMIŞTI

    Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.

    Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

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