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- Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti
Azerbaycan ve Ermenistan, asker cesetlerini karşılıklı iade etti
Şuşa etrafındaki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cesetleri karşılıklı olarak iade edildi.
- AA
- 14.11.2020 - 10:54
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.
Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.
8 KASIM’DA İŞGALDEN KURTARILMIŞTI
Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.
Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.