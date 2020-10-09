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    Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geliyor

    Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelmeyi kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 09:57
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    Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geliyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etmişti.

    DAVET KABUL EDİLDİ

    Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının daveti kabul ettiği belirtildi.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Moskova'da bir araya gelecek.

    Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geliyor #1

    Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geliyor #2

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