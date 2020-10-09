Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geliyor

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geliyor

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelmeyi kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etmişti.

DAVET KABUL EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının daveti kabul ettiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Moskova'da bir araya gelecek.