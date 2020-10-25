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    Azerbaycan ve Ermenistan geçici ateşkes konusunda anlaştı

    Azerbaycan ve Ermenistan, yarın saat 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici ateşkes konusunda anlaştı.
    • REUTERS
    • 25.10.2020 - 23:00
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 23:15
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    Azerbaycan ve Ermenistan geçici ateşkes konusunda anlaştı

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar devam ediyor.

    Azerbaycan, işgal altıdaki topraklarını geri alma mücadelesinde hızla ilerlerken bir geçiçi insani ateşkes anlaşması daha yapıldı.

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan geçici insani ateşkes yarın saat 08:00'den itibaren geçerli olacak.

    GUBADLI 27 SONRA İŞGALDEN KURTARILDI

    Azerbaycan ordusu, 1993'ten beri işgal altında olan Gubadlı kent merkezini  Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

    Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı illerine bağlı bazı köylerin Ermenistan'ın işgalden kurtarıldığını duyurdu.

    Azerbaycan, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı VİDEO

     

     

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