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    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi

    Marmaris’te çıkan orman yangınları ile mücadeleye yardım amacıyla Azerbaycan, BE-200CS amfibi uçağını gönderdi.
    • 23.06.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:35
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    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi

    Türkiye, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınları ile mücadele ederken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yardım eli uzandı.

    BE-200CS amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Haydar Aliyev Havalimanı’ndan yola çıktı.

    Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla BE-200CS amfibi uçağı, Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na inecek.

    “18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahip”

    AA’nın haberine göre; Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir."

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi VİDEO

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi #1

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi #2

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi #3

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi #4

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi #5


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