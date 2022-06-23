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Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi
- 23.06.2022 - 17:24
- Güncelleme : 23.06.2022 - 17:35
Türkiye, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınları ile mücadele ederken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yardım eli uzandı.
BE-200CS amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Haydar Aliyev Havalimanı’ndan yola çıktı.
Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla BE-200CS amfibi uçağı, Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na inecek.
“18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahip”
AA’nın haberine göre; Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir."
Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi VİDEO