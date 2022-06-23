Marmaris’te çıkan orman yangınları ile mücadeleye yardım amacıyla Azerbaycan, BE-200CS amfibi uçağını gönderdi.

Türkiye, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınları ile mücadele ederken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yardım eli uzandı.

BE-200CS amfibi uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Haydar Aliyev Havalimanı’ndan yola çıktı.

Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla BE-200CS amfibi uçağı, Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na inecek.

“18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahip”

AA’nın haberine göre; Acil Durumlar Bakanlığı Havacılık Müfrezesi Başkanı Tümgeneral Eşref Gasimov, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, uçağın bugünden itibaren Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi geçen yıl, kardeş Türkiye'deki yangınların söndürülmesinde görev aldık. Amfibiler etkili bir yangın söndürme uçağıdır. Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahiptir."

Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi VİDEO