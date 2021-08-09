Azerbaycan yangın söndürme uçağından, Dalaman yangınına müdahale

Azerbaycan'a ait Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Dalaman'da devam eden orman yangınına müdahale ederken görüntülendi.

Adeta ciğerleri yanan Türkiye, yaklaşık son iki haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Dalaman ve Köyceğiz'de devam eden yangınlara, havadan ve karadan mücadele sürüyor.

Türkiye'ye yangın söndürme çalışmalarına birçok ülkeden itfaiye ve yangın söndürme uçağı desteği gönderildi. Bunların içinde kardeş ülke Azerbaycan, ilk sıralarda yer aldı.

AZERBAYCAN UÇAĞINDAN YANGINA MÜDAHALE

Azerbaycan'a ait Be-200 tipi yangın söndürme uçağı da, Dalaman yangınına müdahalede aktif rol üstlendi.

AZERBAYCANLI ASKERLERİN TAKDİR GÖRMESİ, ÜNLÜ ESTETİSYENİ RAHATSIZ ETMİŞTİ

Azerbaycanlı itfaiyecilerin, alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görüyorken, bazı kesimleri de rahatsız ediyor.

Ünlü estetik doktoru olarak tanınan Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere nefret kusarak "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu VİDEO ARŞİV