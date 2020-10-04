Azerbaycan yeni imha görüntülerini paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın uyarılara uymadığını belirterek Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatları imha ettiği yeni görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini açıklarken, birçok bölgenin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

İMHA EDİLENLER

Bakanlık aynı zamanda, “Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77'nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5'inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı.” ifadelerini kullandı.

Yayınlanan görüntülerde ise askeri teçhizatların tam isabetle imha edildiği görülüyor.