Euro
10.0228
0.12%
Dolar
8.3439
0.23%
Altın
478.08
0.44%
Borsa
1.416
0%
Bitcoin
464.799
-0.45%
EXEN Coin
29.80
8.16%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracının daha teslimatı yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.
    • AA
    • 05.05.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracının daha teslimatı yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.

    Bu kapsamda 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı.

    TOPLAM TESLİM EDİLEN MEMATT SAYISI 7 OLDU

    Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 7'ye ulaştı.

    Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından da teslimatla ilgili bir paylaşım yapıldı.

    Azerbaycan a 5 mayın temizleme aracının daha teslimatı yapıldı #1

    "KARDEŞLERİMİZE TESLİM ETTİK"

    Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Bakanlığımız bağlısı @MSB_ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun."

    Azerbaycan a 5 mayın temizleme aracının daha teslimatı yapıldı #2

    Azerbaycan a 5 mayın temizleme aracının daha teslimatı yapıldı #3

    Azerbaycan a 5 mayın temizleme aracının daha teslimatı yapıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir