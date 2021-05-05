Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracının daha teslimatı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.

Bu kapsamda 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı.

TOPLAM TESLİM EDİLEN MEMATT SAYISI 7 OLDU

Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 7'ye ulaştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından da teslimatla ilgili bir paylaşım yapıldı.

"KARDEŞLERİMİZE TESLİM ETTİK"

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız bağlısı @MSB_ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT’ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun."