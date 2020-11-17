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    Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere, TBMM'de kabul edildi

    Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere, TBMM'de kabul edildi

    Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.11.2020 - 21:18
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 21:42
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    Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.

    Bu kararla birlikte Türk askeri, Karabağ'daki ortak merkezde 1 yıl süreyle görevlendirilecek.

    4 PARTİDEN TEZKEREYE EVET OYU

    Tezkere TBMM'nin Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti, CHP MHP ve İYİ Parti tezkereye 'evet' oyu verdi.

    Azerbaycan a asker gönderilmesine ilişkin tezkere, TBMM de kabul edildi #1

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