Azerbaycan'a Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatları teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet aracın teslimatıyla ilgili görüntü paylaştı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yürütülen askeri iş birliği kapsamında yeni bir teslimat gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

5 ADET MEMATT TESLİMATI

"Bağlı kuruluşumuz Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ tarafından üretilen 5 adet MEMATT kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi.

Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi ViDEO





MAYINLARI BAŞARIYLA İMHA ETTİ

Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarıyla imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun."

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanan askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.