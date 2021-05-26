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    Azerbaycan'a Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatları teslim edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet aracın teslimatıyla ilgili görüntü paylaştı.
    • AA
    • 26.05.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 12:44
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    Azerbaycan'a Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatları teslim edildi

    Türkiye ile Azerbaycan arasında yürütülen askeri iş birliği kapsamında yeni bir teslimat gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    5 ADET MEMATT TESLİMATI

    "Bağlı kuruluşumuz Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ tarafından üretilen 5 adet MEMATT kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi.

    Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi ViDEO


    MAYINLARI BAŞARIYLA İMHA ETTİ

    Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarıyla imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun."

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanan askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.

    Azerbaycan a Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatları teslim edildi #1

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