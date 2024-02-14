Azerbaycan'da 5. İlham Aliyev dönemi: Yemin ederek göreve başladı 5. kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev adına yemin töreni düzenlendi. Aliyev törende, “Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli, manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım" ifadelerini kullandı.

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İHA

İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha kazandı.

Aliyev, 7 Şubat'ta erken cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 92,12 oyla rakiplerini geride bıraktı.

5. kez cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'da 5. kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için Azerbaycan Milli Meclisi'nde yemin töreni düzenlendi.

Bakanlar, milletvekilleri, ülkede görevli büyükelçiler ve üst düzey konukların katıldığı yemin töreni, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurul Salonu'nda yapıldı.

Yemin etti

Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak, “Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim.” dedi.

"Milli ve manevi değerlere sadık kalacağım"

Azerbaycan milli marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e de el basan Aliyev, “Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli, manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yemininin ardından başkomutan sıfatıyla Azerbaycan bayrağını öptü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)