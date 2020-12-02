Azerbaycan'da, bundan böyle 10 Kasım 'Zafer Günü' olacak

Azerbaycan'da, bundan böyle 10 Kasım 'Zafer Günü' olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını sahada gösterdiği askeri gücüyle geri aldı.

Türkiye'nin desteğiyle elde edilen bu zafer, Azerbaycan'da her yıl kutlanacak.

10 KASIM ZAFER GÜNÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tarihi, ülkede Zafer Bayramı olarak kutlanacak.

Kararnamede "10 Kasım tarihi, halkımızın gücünün ve milli gururumuzun bir kutlaması haline getirildi, devletimizin gelişimi için istisnai bir öneme sahip olan bu zafer ebedileştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın Zafer Bayramı ilan ettiği gün, Türkiye'nin acı gününe denk geldi.

Bilindiği üzere, her 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için anma törenleri düzenleniyor. Saat 9'u 5 geçe tüm ülkede hayat duruyor.

27 EYLÜL DE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

Vatan Muharebesi'nin başladığı 27 Eylül tarihi de Azerbaycan'da 'Şehitleri Anma günü' olacak.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.