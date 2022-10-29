Bakü’deki Türk Şehitliği’nde düzenlenen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlandı.

Kardeş ülke Azerbaycan'da Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılı coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde Cumhuriyet Bayram'ına özel tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı tören, şehitlik abidesine çelenk koyulmasıyla başladı.

İki ülkenin milli marşları okundu

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Bağcı şehitlik özel defterini imzaladı.

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu VİDEO



"Heyecan ve gurur içinde kutlamaktayız"

Bağcı konuşmasında, "Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünü muzaffer Azerbaycan topraklarında ve sizlerin manevi huzurunuzda, heyecan ve gurur içinde kutlamaktayız.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetimiz asırlık bir çınar gibi büyürken, bizler Cumhuriyet değerlerimizin, bölünmez bütünlüğümüzün ve demokrasimizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz.

Sizler, vatan toprağı uğruna fedakarca çarpıştığınız günlerde, özgürlüğü ve bağımsızlığı tehdit altında olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin de yardımına koşmakta hiç tereddüt etmediniz ve Azerbaycan topraklarında mekanların en yücesine nail oldunuz.





"Bir millet iki devlet"



Azerbaycan'da yazdığınız kahramanlık destanı, bugün ilişkilerimizin üzerinde yükseldiği 'bir millet iki devlet' anlayışının en somut göstergesidir. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının mimarlarısınız.

Sizlerin tesis ettiği kardeşlik bağı bugün Şuşa Beyannamesi ile millet iradesini de arkasına almış, sağlam bir akite dönüşmüştür. Türkiye ve Azerbaycan tarihin çetin dönemeçlerinden geçerken, aziz hatıralarınızın ışığında zaferlerini çoğaltarak ilerliyor. Azerbaycan'ın dört bir köşesinde yer alan kabirleriniz ebedi kardeşliğimizin şeref nişanıdır. Uğruna canınızı verdiğiniz bu kardeş toprağında huzur içinde yatınız." ifadelerini kullandı.

"Bir kez daha saygıyla ve şükranla eğiliyoruz"

İHA'nın haberine göre, Bağcı, "Bu anlamlı günde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin kutsal hatırası önünde bir kez daha saygıyla ve şükranla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun." dedi. Tören, temsili şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.