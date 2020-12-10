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Azerbaycan'da Dağlık Karabağ zaferi kutlaması
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ermenistan karşısında alınan zaferinin kutlamaları başladı.
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 12:24
- Güncelleme : 10.12.2020 - 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a gitti.
Törenin yapılacağı alana giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
ALAN DOLDU
Binlerce Azerbaycanlı ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla törenin yapılacağı alanı doldurdu.
Azerbaycan'da Dağlık Karabağ zaferi kutlaması ViDEO