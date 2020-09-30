Ermenistan-Azerbaycan arasında çatışmalar sürerken, orduya katılım da devam ediyor. Dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev de Azerbaycan ordusuna katılan isimler arasında yer aldı.

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyona yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekâtla stratejik bölgeleri ele geçirdi.

Buna rağmen Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırganlığı bitmiyor.

ORDUYA KATILMAK İSTİYORLAR

Bir yandan 3 gün önce başlayan çatışmaların yaraları sarılırken, diğer yandan birçok Azerbaycan vatandaşı orduya katılmak için başvuruda bulundu.

Azerbaycan'da karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev orduya katıldı VİDEO

DÜNYA ONU TANIYOR

Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Azerbaycan'ın dünyaca tanınan karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev…

BİRLİĞE KATILDI

Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak Azerbaycan ordusuna başvurdu ve birliğine katıldı.

Önemli gelişmeyi Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov duyurdu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aşirov, “Azerbaycan'ın dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev orduya katıldı.” diye yazdı.

AVRASYA MMA DÜNYA ŞAMPİYONU

15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofiq Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel oldu.

2011'de Spor Akademisi'nden mezun olan Musayev, Avrasya MMA Şampiyonası’nda dünya şampiyonluğu yaşadı.

Musayev, kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.