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    Azerbaycan'da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi

    Azerbaycan'da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi

    Azerbaycan'da Türk SİHA'larının Ermenileri hüsrana uğratması sonrası, işgal altından kurtarılan köylere verilecek isimler konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 08:19
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    Türkiye'ye son yıllarda sahada büyük başarılar getiren İHA ve SİHA'lar yine kader belirliyor.

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatlarda Mehmetçik'le birlikte YPG'ye, PKK'ya ve Esad'a göz açtırmayan SİHA'lar Libya'da da Hafter milislerine karşı aktif rol üstlendi.

    Şimdiki hedefte ise Azerbaycan'da Türk köylerine karşı işgal hamlesinde bulunan Ermenistan var.

    Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larını havalandırdı.

    AZERBAYCAN'DA GÜNDEM BAYRAKTAR

    Türk SİHA'larını havalandıran Azerbaycan ise Ermeni işgali altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. Bununlar birlikte kardeş ülke Azerbaycan'da yeni bir tartışma açıldı.

    Azerbaycanlı gazeteci Cavanşır Hesenli Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'da alınan bazı köylere "Bayraktar ismi verilsin" önerisinde bulundu.

    Hesenli'nin bu önerisine birçok kişi olumlu tepki verdi.

    Ermeni askerlerin SİHA karşısındaki çaresiz anları ViDEO

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #1

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #2

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #3

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #4

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #5

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #6

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #7

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #8

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #9

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #10

    Azerbaycan da kurtarılan köylere Bayraktar ismi verilsin önerisi #11

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