Azerbaycan'da ortak Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı Azerbaycan'da, başladı.

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AA

İki devlet tek millet sloganını iki halkın benimsediği Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikteliği askeri alanda da en derin bağlara sahip.

Bu kapsamda iki ordu, sık sık ortak program ve tatbikatlarla bir araya geliyor.

Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatına start verildi.

3 bin personel katılıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilen tatbikata Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde start verildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopterin yer aldığı kaydedildi.

25 Ekim'e kadar devam edecek

Tatbikatta, modern muharebe yöntemleri kullanılarak füze ve topçu birlikleri, uçak ve helikopterlerle görevlerin icra edileceği, nehirler üzerinde geçmek amacıyla duba köprülerin inşa edileceği ve temsili düşmanın derinliklerine çıkarma yapılacağı belirtildi.

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)