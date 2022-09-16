Azerbaycan'da şehit asker sayısı 77’ye yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül’den itibaren Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısının 77’ye yükseldiğini açıkladı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlar yapmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir provokasyonu önlerken, Azerbaycan ordusundan 71 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

6 Azerbaycanlı asker daha şehit oldu

Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 6 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi.

İHA'nın aktardığına göre, Ermenistan'ın provokasyonlarında şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısının 77’ye yükseldiği açıklandı.