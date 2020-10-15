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    Azerbaycan'da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi

    Ermenistan'ın mezarlıkta cenaze törenine katılan sivillere saldırmasının ardından hayatını kaybeden siviller, yeni bir saldırı ihtimaline karşı akşam saatlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 20:11
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    Azerbaycan'da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi

    Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir mezarlığa defin işlemi sırasında bombalı saldırıda bulundu.

    Mezarlık ziyaretindeyken bombaların hedefinde kalan 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralanarak Berde Rayon Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Banka müdürü, iki çocuk babası Orucov Perviz Novruzoğlu ve kayınpederi İskender Emirov da yaşamını yitirenler arasındaydı.

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #1

    EVİNİN ÖNÜNDE NAMAZI KILINDI

    Damat ve kayınpederi için Terter’e bağlı Mamırlı köyünde akşam saatlerinde bir cenaze töreni düzenlendi.

    Orucov’un cenazesi ambulansla Mamırlı’da bulunan baba evine getirildi. Burada yakınları tarafından gözyaşları ve ağıtlarla karşılanan Orucov için baba evinin önünde cenaze namazı kılındı.

    Orucov’un eşi, Amirov ve Aylin adlı bir yaşındaki ikiz çocukları, tabut başına gelerek babalarını gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı.

    Orucov’un annesi, eşi ve erkek kardeşi tabuta sarılarak uzun süre feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan kalabalık, Orucov’u ve kayınpederi Emirov’u alkışlarla son yolculuğuna uğurladı.

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #2

    CENAZELER, ERMENİ SALDIRISI İHTİMALİNE KARŞI AKŞAM DEFNEDİLDİ

    Ermenistan’a beddualar eden kalabalık, cenazelerin akşam saatlerinde defnedilmesi kararını aldı. Cenazeye katılan halk, bu kararı verme sebeplerinin, Ermenistan’ın dağlık bir bölgeden mezarlıkların olduğu bölgeyi gözetlediğini, yarın yeni bir saldırıya ortam hazırlamamak olduğunu ifade etti.

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #3

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #4

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #5

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #6

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #7

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #8

    Azerbaycan da sivil cenazeler, Ermeni saldırısı ihtimaline karşı akşam defnedildi #9

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