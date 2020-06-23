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    Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış

    Azerbaycan'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 508 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 13 bin 715'e yükseldi.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 20:14
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    Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış #1

    Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada,  koronavirüs salgınında son 24 saatte 508 yeni vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

    SON 24 SAATTE REKOR ARTIŞ

    Açıklamada, 335 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış kayda geçti.

    Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 13 bin 715'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 167'ye yükseldi.

    Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 7 bin 503 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 432 bin 858 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

    Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış #2

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