Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreninde Ceddin Deden çalındı

- Haberler
- Gündem Haberleri
- Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreninde Ceddin Deden çalındı
Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreninde Ceddin Deden çalındı
Karabağ zaferinin kutlandığı Azadlık Meydanı'ndaki geçitte, askerler Ceddin Deden eşliğinde yürüdü.
- AA
- 10.12.2020 - 21:53
- Güncelleme : 10.12.2020 - 22:38
30 yıllık Ermenistan işgalinden 44 günlük bir harekatla kurtarılan Dağlık Karabağ için bugün başkent Bakü'de Zafer Geçidi Töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.
Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreninde Ceddin Deden çalındı VİDEO
ASKERLER CEDDİN DEDEN İLE YÜRÜDÜ
Kardeşlik ve beraberlik mesajları verilen törende Ceddin Deden sürprizi yaşandı.
İki liderin birlikte takip ettiği törende, Azerbaycan askerlerinin geçişi sırasında Ordu Marşı Ceddin Deden çalındı.