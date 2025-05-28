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Haber Merkezi

Azerbaycan’ın Laçın kentinde, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında anlamlı ve coşkulu bir etkinlik düzenlendi.

Bu özel gün, yalnızca Azerbaycan’ın bağımsızlığını kutlamakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki derin bağların vurgulandığı tarihi bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı.

ÜÇLÜ DOSTLUK ZİRVESİ

Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış töreniyle başlayan etkinlikler, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi ile devam etti.

Zirveye; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif katıldı.

"3 RUH BİR KALP"

Zirve, üç ülke arasındaki kardeşlik, dayanışma ve iş birliğini pekiştiren güçlü mesajlarla doluydu.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, konuşmasında üç ülke arasındaki bağı duygusal ve güçlü bir şekilde ifade etti:

"Önceden '2 ruh, 1 kalp (Pakistan-Türkiye)' derdik. Bu artık sonsuza kadar '3 ruh, 1 kalp' olarak değişti (Pakistan-Türkiye-Azerbaycan)"

Türkiye ve Azerbaycan'ın sarsılmaz bir kaya gibi ülkesinin yanında durduğunu ve böyle kardeş ülkelere sahip olduğu için şanslı olduğunu ifade eden Şerif, sözlerini "Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu." şeklinde tamamladı.

"3 DEVLET, TEK MİLLET"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki “İki Devlet Bir Millet” anlayışını daha da genişleterek, zirvenin ruhuna uygun bir mesaj verdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın üç kardeş ülke olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan deyince, iki devlet bir millet deyince yüreğinde fırtınalar kopan 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi buradaki tabloda üç devlet tek millet."