Azerbaycan'dan 10 Kasım mesajı: Saygı ve minnetle...

İHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti.

Üzerinden yıllar geçse de taze kalan acı, ülkenin dört bir yanında gözyaşlarıyla anıldı.

Türk milletinin bu acı günü, kardeş ülke Azerbaycan'da da anıldı.

KARDEŞ ÜLKEDEN 10 KASIM MESAJI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım mesajı yayınladı.

Mesajda, “Ülkesinin bağımsızlığı uğruna verilen her mücadeleyi zaferle taçlandıran, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk milletinin dahi evladı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti. Bu ağır günde, dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.