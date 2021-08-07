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    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 200 kişilik ekip Çine'ye geldi. Ekip, kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacak.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 15:23
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    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti

    Türkiye'de 10 gün önce başlayan ve Ege ile  Akdeniz'i alevler içerisinde bırakan orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip daha geldi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 200 kişilik ekip, Aydın'ın Çine ilçesine doğru otobüslerle yola çıktı.

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisi'ne bağlı 200 kişilik ekip, Çine ve Denizli'nin Akçakoca ilçesinde görev yapacak.

    AZERBAYCAN’DAN 710 KİŞİ GELDİ

    Öte yandan Türkiye'deki yangınlarda Azerbaycan'dan toplam 710 kişi, 93 araç, 1 helikopter, bir amfibi uçak görev yapıyor.

    200 kişilik Azerbaycan ekibi Çine’ye geldi VİDEO

    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti #1

    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti #2

    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti #3

    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti #4

    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti #5

    Azerbaycan’dan 200 kişilik ekip Çine’ye gitti #6

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