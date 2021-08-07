Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla, 200 kişilik ekip Muğla'ya iniş yaptı. Son gelen ekip ile birlikte, Azerbaycanlı personel sayısı 710'a yükseldi.

Türkiye'nin yangınlarla olan mücadelesi devam ediyor.

Devlet ilk andan itibaren tüm imkanları ile yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, birçok ülkeden destek ekipler geldi.

Ukrayna ve Azerbaycan, uçak ve ekip göndererek Türkiye'yi yalnız bırakmadı.

Kardeş ülke Azerbaycan, 200 kişilik bir ekibini daha Muğla'ya gönderdi.

KARDEŞ AZERBAYCAN 200 İTFAİYECİ GÖNDERDİ

Azerbaycan'dan havayoluyla gelen özel eğitimli 200 itfaiyeciyi taşıyan uçak, gece yarısı Dalaman Havalimanı'na indi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisi Alay Komutanı Yarbay Memmed Halilli, Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

"YANGIN BÖLGESİNE GİDİP, TALİMATLARI YERİNE GETİRECEĞİZ"

Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan yangınlarla mücadele için geldiklerini aktaran Halilli, grubun 200 kişiden oluştuğunu belirtti.

Grubun yangın söndürme teçhizatıyla tahkim edildiğini vurgulayan Halilli, yangın bölgesine gidip verilen talimatları yerine getireceklerini kaydetti.

PERSONEL SAYISI 710'A YÜKSELDİ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 40 adet ek itfaiye aracı daha gönderilirken, araç sayısı 93'e ulaşacak. 510 Azerbaycanlı personelin bulunduğu Türkiye'de, Azerbaycan'a ait birer helikopter ve amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Özel eğitimli 200 itfaiyecinin de Muğla'ya gelmesiyle birlikte Azerbaycanlı personel sayısı 710'a yükseldi.

Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi VİDEO