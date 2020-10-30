Azerbaycan’dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

İzmir depreminin ardından, kardeş ülke Azerbaycan'dan dayanışma mesajları geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov İzmir’deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı yayınladı.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

Resmi Twitter sayfasından açıklama yapan Bayramov, ”Türkiye’nin İzmir kentinde meydana gelen deprem haberleri bizi çok üzdü. Bu zor günde Can Kardeşimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Geçmiş olsun, dualarımız sizinle!” ifadelerine yer verdi.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A TELEFON

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İzmir’deki deprem nedeniyle arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aliyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtti.



