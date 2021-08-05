Euro
10.0514
0.11%
Dolar
8.477
0.03%
Altın
493.89
-0.02%
Borsa
1.414
0.35%
Bitcoin
334.118
3.31%
EXEN Coin
23.65
2.69%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Azerbaycan destek için ilave ekipler gönderiyor

    Azerbaycan, yangınla mücadeleye destek için 150 kişilik afet destek ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağını Türkiye’ye gönderiyor.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 00:50
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 01:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan destek için ilave ekipler gönderiyor

    Azerbaycan’ın Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteği sürüyor.

    Azerbaycan’ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağıyla Türkiye'ye geliyor.

    150 KİŞİLİK EKİP SABAH YOLA ÇIKIYOR

    Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla, 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve yangını önlemek için Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve sabah saatlerinde Türkiye’ye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

    Azerbaycan destek için ilave ekipler gönderiyor #1

    1 UÇAK, 40 İTFAİYE ARACI DESTEĞİ

    Azerbaycan’dan Türkiye’ye 150 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 “BE-200ÇS” model amfibi uçağı, 40 itfaiye aracı ve özel ekipman gönderileceği aktarıldı.

    Azerbaycan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz’da 100 kişilik yangına müdahale ekibini, 31 Temmuz’da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

    Azerbaycan destek için ilave ekipler gönderiyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir