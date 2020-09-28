Azerbaycan'dan Ermenilere SİHA'larla birlikte hilal taktiği

Türk köylerini işgal eden Ermenilere karşı Azerbaycan, SİHA'larla birlikte hilal taktiği uygulayarak, Fuzili bölgesini kontol altına aldı.

Ermenistan Azerbaycan sınırında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ yönünde Ermenistan'ın işgali altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi yönünde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı.

Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor.

Ermenistan ordusuna ait tankın vurulma anı İZLE

TÜRK'ÜN ASIRLARDIR İŞ BOZAN TAKTİĞİ: HİLAL

Türkiye'nin desteği ile SİHA'larla Ermenistan'a adeta cehennemi yaşantan Azerbaycan, Fuzuli bölgesini Ermenilerden kurtarmak için hilal taktiğini uyguladı.

Bölgedeki Türk köylerini işgal eden Ermeni askerlerini hilal taktiği ile çembere alan Azerbaycan, işgalci Ermenileri sağdan ve soldan SİHA'larla etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor VİDEO