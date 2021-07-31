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Azerbaycan'dan gelen ekip, yangına müdahaleye başladı

Azerbaycan'dan gelen ekip, yangına müdahaleye başladı

Marmaris'teki orman yangını için Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından görevlendirilen 100 kişilik itfaiye ekibi ayaklarını tozu ile Asparan mevkiinde yanan alevlere müdahale etti.