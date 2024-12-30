Azerbaycan'dan ilk Rusya adımı: Ülkede kalış süreleri 90 güne indirildi

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Rusya Federasyonu vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi.

Rusya Federasyonu'nun ilgili yasalarında yapılan bazı değişikliklerle aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirilmişti.

AZERBAYCAN BAŞBAKANI KARARI İMZALADI

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının 1 yıl içinde bu ülkede kalmalarına izin verilen 180 günlük sürenin 90 güne indirilmesi yönünde karar imzaladı.

KARAR MÜTEKABİLİYET ESASI GEREĞİ ALINDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın mütekabiliyet esası gereği alındığını belirtti.

Rusya Federasyonu'nun ilgili yasalarında yapılan bazı değişikliklerle aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirilmişti.

“RUSYA TAZMİNAT ÖDEMELİ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.

UÇAK KAZASINDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

UÇAK RUS "PANTSİR-S" HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SALDIRISINA MARUZ KALDI

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

PUTİN’DEN ALİYEV’E ÖZÜR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

Aliyev, uçakta hayatını kaybeden mürettebat için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, uçağın Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, Rusya'nın, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini söylemişti.