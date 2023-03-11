Azerbaycan'dan İran'a hava sahası ihlali notası Azerbaycan yönetimi, İran'a ait askeri uçağın İran-Azerbaycan sınırı üzerinde uçuş gerçekleştirmesi nedeniyle İran’a nota verdi.

İran'a ait askeri bir uçak Azerbaycan yerel saatiyle 09.44'ten 10.26'ya kadar Azerbaycan-İran devlet sınırı boyunca, Zengilan ili ve Bilesuvar ili sınırları üzerinde aralıksız uçuş yaptı.

Bu ihlal nedeniyle Azerbaycan'dan İran'a nota geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, askeri uçağın iki ülke arasındaki devlet sınırına 3-5 kilometre mesafede, bazen ise devlet sınırının üzerinde uçtuğu ifade edildi.

İran uçağının iki ülke arasındaki devlet sınırına bu kadar yaklaşmasının ve sınır hattı üzerinden uçmasının sivil havacılık güvenliğini tehdit ettiği vurgulanırken, eylemin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirmeye hizmet ettiği kaydedildi.

“Provokasyon ve düşmanca bir davranıştır”

Uçağın Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarının yakınlarında yarım saatten fazla uçuş yapmasının Azerbaycan'a karşı provokasyon ve düşmanca bir davranış olduğu kaydedilen açıklamada, "İran tarafını böylesine provokatif bir adımdan dolayı şiddetle kınıyor, uygun bir açıklama yapmaya ve gelecekte bu tür provokatif adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi’nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine olayla ilgili bir protesto notası verildiği aktarıldı.