Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenilere insani destek Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasındaki toplantının ardından Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusa kısa zamanda yakıt ve insani yardım sağlanacağı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bıraktı.

Gelişmelerin ardından Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada Yevlah'ta Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan ile Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezi'nin Rus tarafının komutanı Tuğamiral Oleg Semyonov'un katıldığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği bildirildi.

Azerbaycan'dan bölgedeki Ermenilere insani yardım

Azerbaycan anayasası ve kanunları esas alınarak Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu, altyapının yeniden kurulumu ve faaliyetlerin organizasyonu konularının konuşulduğu görüşmede Memmedov'un Azerbaycan tarafının yeniden entegrasyon planlarını takdim ettiği ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonu sonrasında açıklanan bildirideki hususların bir an önce hayata geçirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada Ermeni temsilcilerin yakıt ve gıda isteklerinin olumlu karşılandığı bildirildi.

Özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için kısa zamanda yakıt ve insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

Bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerden Fransa'nın talebi üzerine Karabağ'daki gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen oturumda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, antiterör operasyonunun Azerbaycan'ın kendi topraklarında uluslararası hukuk ve insani hukuka tam uyum içinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Operasyonun sonlandırıldığını ve Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyon sürecinin başladığını aktaran Bayramov, Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin Yevlah'ta bir araya geldiğini bildirerek Ermenistan'ın Azerbaycan'ın barışçıl topluma saldırdığı algısını yaratmaya çalıştığını ancak antiterör operasyonunun sadece yasa dışı silahlı güçleri silahsızlandırmayı amaçladığını anlattı.

Son 3 yılda Ermenistan'ın söz konusu oluşumlara teknik, lojistik ve mali destek sağladığını belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni askeri ekipmanın fotoğraflarını toplantı katılımcılarının dikkatine sundu.

Antiterör operasyonunun kısıtlı ve orantılı şekilde gerçekleştirildiğini, sadece Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı silahlı güçleri hedef aldığını vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı ilk dakikalardan itibaren kamuya duyurular yaparak sivillerin askeri oluşumlardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Karabağ Ermenileri de telefonlarına mesaj gönderilerek bilgilendirildi" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın meşru çıkarlara karşılıklı saygı temelinde gerçek diyalog ve müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Bayramov, "Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz" derken "Karabağ Ermenileri barış içinde bir arada yaşama modelimizin bir parçası" mesajını verdi.