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- Azerbaycan'dan Karabağ'ın yeniden inşası için Türkiye ve Pakistan'a davet
Azerbaycan'dan Karabağ'ın yeniden inşası için Türkiye ve Pakistan'a davet
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" çağrısında bulundu.
- AA
- 13.01.2021 - 18:05
- Güncelleme : 13.01.2021 - 18:13
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" çağrısında bulundu.
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