Euro
9.0174
-0.95%
Dolar
7.4085
-0.62%
Altın
442.45
-0.57%
Borsa
1.56
0.67%
Bitcoin
256.501
0.17%
EXEN Coin
11.51
-0.94%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Azerbaycan'dan Karabağ'ın yeniden inşası için Türkiye ve Pakistan'a davet

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" çağrısında bulundu.
    • AA
    • 13.01.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 18:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan'dan Karabağ'ın yeniden inşası için Türkiye ve Pakistan'a davet

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" çağrısında bulundu.

    Ayrıntılar gelecek...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir