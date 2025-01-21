Azerbaycan’dan Kartalkaya yangını için Türkiye'ye başsağlığı

İHA

Azerbaycan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayınlayarak Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN TÜM OTELİ SARDI

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında restoran kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sardı.

Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi yaralandı.