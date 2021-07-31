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    Azerbaycan'dan Marmaris’e destek ekibi geldi

    Marmaris'te 2 gün önce başlayan orman yangınını söndürmek için mücadele devam ederken, Azerbaycan destek ekibi yolladı. Ekipler sabah saatlerinde yangın bölgesine ulaştı.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 10:48
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    Azerbaycan'dan Marmaris’e destek ekibi geldi

    Türkiye son zamanlarda, birçok bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde de 2 gün önce orman yangını çıktı.

    Yangını söndürmek için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi.

    SABAH SAATLERİNDE BÖLGEYE GELDİLER

    Sabah saatlerinde Marmaris’e gelen Azerbaycanlı yangın söndürme ekipleri, yangın bölgesine ulaştı.

    Teçhizatları ile gelen Azerbaycanlı söndürme ekipleri, Nazargediği mevkisinde alevlerle mücadele ediyor.

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