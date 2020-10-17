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Azerbaycan'dan Rusya'ya nota
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus vekilin yasa dışı Karabağ ziyareti nedeniyle Rusya'ya protesto notası verdi.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 14:27
- Güncelleme : 17.10.2020 - 14:27
Azerbaycan Rusya'ya protesto notası verdi.
'YASA DIŞI ZİYARET'
Rusya Devlet Duması Milletvekili Vitaliy Milonov'un Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'a gerçekleştirdiği yasa dışı ziyaret nedeniyle Rusya'ya nota verildi.
Milanov, 16 Ekim'de işgal altındaki Dağlık Karabağ'a gitmişti.