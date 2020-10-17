Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

Ermenistan, Gence'de yine sivilleri hedef aldı

Pentagon, S-400 kullanımı için Türkiye'yi kınadı

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Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti

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İlham Aliyev: Bu namert hareketler halkımızın iradesini kıramayacak

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