Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek: Terörle mücadelede yanınızdayız

Türkiye, terör örgütü PKK ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.
Eli kanlı örgüt için güvenli bir bölge bırakmayan kahraman Mehmetçik, sınır ötesinde de büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
Mehmetçik, canı pahasına teröristlerle çatışmaya giriyor.
12 askerimizi şehit verdik
Operasyonların yürütüldüğü bölgelerden biri olan Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinden 2 gün boyunca acı haberler geldi.
Teröristlerle çatışmaya giren 12 kahraman askerimiz şehit düştü.
Azerbaycan'dan destek geldi
Türkiye de yaşanan acının yasını tutarken kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi.
Dayanışma mesajları veren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle derinden üzüntü duyduklarını belirtti.
"Şehit haberi bizi derinden sarstı"
Yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Kardeşimiz Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit verdiği haberi bizi derinden sarstı. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız."Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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