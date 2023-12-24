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Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek: Terörle mücadelede yanınızdayız

Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek: Terörle mücadelede yanınızdayız Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 12 kahraman askerimizi şehit vermemizin ardından kardeş ülke Azerbaycan'dan destek paylaşımı geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.