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    Azerbaycan’dan Türkiye’ye ikinci yardım ekibi gönderiliyor

    Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 220 kişilik ikinci bir ekip ve 1 helikopter daha gönderileceği bildirildi.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 18:55
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    Azerbaycan’dan Türkiye’ye ikinci yardım ekibi gönderiliyor

    Azerbaycan, yangın felaketiyle mücadele eden Türkiye'ye destek için ikinci kez harekete geçti.

    KARDEŞ ÜLKE İKİNCİ EKİBİ DE YOLLUYOR

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, Bakanlığa bağlı 220 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve ilerleyen saatlerde Türkiye’ye doğru yola çıkacakları belirtildi.

    220 KİŞİLİK YENİ BİR EKİP, BİR HELİKOPTER, 53 İTFAİYE VE ÖZEL EKİPMANLAR GÖNDERİLECEK

    Açıklamada, Türkiye’ye 220 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 helikopter, 53 itfaiye ve özel kurtarma ekipmanının gönderileceği kaydedildi.

    Azerbaycan’dan Türkiye’ye ikinci yardım ekibi gönderiliyor #1

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