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Azerbaycan’dan Türkiye’ye ikinci yardım ekibi gönderiliyor

Azerbaycan’dan Türkiye’ye ikinci yardım ekibi gönderiliyor

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için 220 kişilik ikinci bir ekip ve 1 helikopter daha gönderileceği bildirildi.