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    Azerbaycan'dan Türkiye'ye itfaiye desteği sürüyor

    Yurt genelinde devam eden yangınlara karşı destek için, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'den yola çıkan yangın söndürme kafilesi, Afyonkarahisar'a ulaştı.
    • İHA
    • 08.08.2021 - 07:51
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    Azerbaycan'dan Türkiye'ye itfaiye desteği sürüyor

    Türkiye'de yaklaşık 2 haftadır süren orman yangınlarına karşı ilk desteği veren Azerbaycan'a ait yeni bir itfaiye kafilesi daha yolda.

    Bakü’den yola çıkan 41 araçlık yangın söndürme ekibi, yangın bölgesine ilerlerken Afyonkarahisar’da mola verdi.

    MUĞLA VE ANTALYA'YA GİDİYORLAR

    Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde gece mola veren ekipler, kortejler eşliğinde geldikleri özel idare yerleşkesinde yemek yiyip araçlarının kontrollerini yaptıktan sonra polis eşliğinde Muğla ve Antalya’ya doğru hareket etti.

    Azerbaycan dan Türkiye ye itfaiye desteği sürüyor #1

    "AZERBAYCAN BİZİM İÇİN NE İSE TÜRKİYE DE ODUR"

    İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuşan yangın söndürme ekipleri, yangınlara destek vermek için Bakü’den geldiklerini belirterek, “Burası da bizim topraklarımız. Azerbaycan neyse bizim için Türkiye’de aynı. Yangınları hep birlikte söndüreceğiz İnşallah” dediler.

    Azerbaycan dan Türkiye ye itfaiye desteği sürüyor #2

    ARAÇLARDAN TÜRK BAYRAĞI SALLADILAR

    Sırayla Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinden yola çıkan araçlardan Azerbaycanlı yangın söndürme ekipleri tarafından Türk bayrakları sallandı.

    Azerbaycan dan Türkiye ye itfaiye desteği sürüyor #3

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