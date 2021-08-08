Azerbaycan'dan Türkiye'ye itfaiye desteği sürüyor

Yurt genelinde devam eden yangınlara karşı destek için, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'den yola çıkan yangın söndürme kafilesi, Afyonkarahisar'a ulaştı.

Türkiye'de yaklaşık 2 haftadır süren orman yangınlarına karşı ilk desteği veren Azerbaycan'a ait yeni bir itfaiye kafilesi daha yolda.

Bakü’den yola çıkan 41 araçlık yangın söndürme ekibi, yangın bölgesine ilerlerken Afyonkarahisar’da mola verdi.

MUĞLA VE ANTALYA'YA GİDİYORLAR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde gece mola veren ekipler, kortejler eşliğinde geldikleri özel idare yerleşkesinde yemek yiyip araçlarının kontrollerini yaptıktan sonra polis eşliğinde Muğla ve Antalya’ya doğru hareket etti.

"AZERBAYCAN BİZİM İÇİN NE İSE TÜRKİYE DE ODUR"

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuşan yangın söndürme ekipleri, yangınlara destek vermek için Bakü’den geldiklerini belirterek, “Burası da bizim topraklarımız. Azerbaycan neyse bizim için Türkiye’de aynı. Yangınları hep birlikte söndüreceğiz İnşallah” dediler.

ARAÇLARDAN TÜRK BAYRAĞI SALLADILAR

Sırayla Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinden yola çıkan araçlardan Azerbaycanlı yangın söndürme ekipleri tarafından Türk bayrakları sallandı.