Azerbaycan’dan uluslararası topluma çağrı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, “Ermenistan'ın kasıtlı mayın döşeme politikasına ve uluslararası yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etmesine göz yummayın” çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2’si gazeteci 3 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada Azerbaycan’ın, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere Ermenistan'ın uluslararası insancıl hukuku ağır bir şekilde ihlal ederek, Azerbaycan topraklarında kasıtlı ve büyük ölçekli kara mayınları döşemesi konusunu sürekli olarak gündeme getirdiği kaydedildi.

"TÜM SORUMLULUĞU ERMENİSTAN TAŞIMAKTADIR"

Açıklamada, Kelbecer'de yaşanan olayın, Ermeni güçlerinin geri çekildiğinde bölgeyi kasten mayınladığını bir kez daha kanıtladığı belirtilerek, Ermeni tarafının hem askerlerin hem de sivillerin can ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Ermenistan'ın bu davranışının bölgede barış, güvenlik ve işbirliğinin önünde büyük bir engel olduğu vurgulanan açıklamada, “Sivil Azerbaycanlıların görevlerini yerine getirirken kara mayınlarına maruz kalmalarının tüm sorumluluğunu Ermenistan taşımaktadır” denildi.

"AZERBAYCAN, ÜZERİNE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPACAKTIR"

Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın kasıtlı mayın döşeme politikası ve uluslararası yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etmesine göz yummamaya çağıran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi talebinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, “Azerbaycan kendi adına, barış ve güvenliği sağlamak için gerekli yasal önlemler de dahil olmak üzere uygun olan her şeyi yapacaktır” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İşgalden kurtarılan bölgelere çekim yapmaya giden gazetecileri taşıyan otobüs, 11.00 sıralarında Kelbecer’in Susuzluk köyü istikametinde seyir halindeyken Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği tank aleyhine mayının üzerinden geçmişti.

Mayının patlaması sonucu Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abışov ve Susuzluk köyünden Arif Aliyev isimli kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.