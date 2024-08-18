Azerbaycan'ın amfibi uçağı yangınla mücadele için İzmir'de
İHA

Yurdun birçok bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken, kardeş ülke Azerbaycan'dan da yardım gecikmedi.

Azerbaycan, Türkiye’de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için harekete geçti.

Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek olmak amacıyla dün gece gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı.

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YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILACAK

Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, Türkiye’deki şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede kardeş ülkeye yardım amacıyla gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağının en kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)