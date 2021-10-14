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    Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubunu sunan Büyükelçi Mammadov, Erdoğan ile görüştü.
    • AA
    • 14.10.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 17:42
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    Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

    Kabulde, Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    AZERBAYCAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KÜLLİYE'DE

    ​​​​​​​Mammadov'un beraberindeki eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Erdoğan ile Mammadov, daha sonra bir süre görüştü.

    Azerbaycan ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Erdoğan a güven mektubu sundu #1

    Azerbaycan ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Erdoğan a güven mektubu sundu #2

    Azerbaycan ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Erdoğan a güven mektubu sundu #3

    Azerbaycan ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Erdoğan a güven mektubu sundu #4

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