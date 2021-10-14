Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubunu sunan Büyükelçi Mammadov, Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

AZERBAYCAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KÜLLİYE'DE

​​​​​​​Mammadov'un beraberindeki eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan ile Mammadov, daha sonra bir süre görüştü.