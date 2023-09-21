Azerbaycan'ın antiterör operasyonundan sonra Karabağ'da son durum 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra işgalden kurtarılan ve geçtiğimiz günlerde başlatılan antiterör operasyonu sonucu alınan kararla silah bırakan yasa dışı Ermeni silahlı güçler, Karabağ'daki Hankendi, Hocalı ve Ağdere gibi şehirlerden ayrılmaya başladı.

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Yüzyıllara dayanan Karabağ sorununda bir eşik daha aşıldı...

2020'de 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne bağlı ve Ermenistan tarafından desteklenen yasa dışı silahlı Ermeni güçler provokasyona başladı.

3 yıldır devam eden bu provokasyonlar son günlerde ciddi oranda artış gösterdi.

Yasa dışı grupların döşediği mayınlar nedeniyle 4 Azerbaycanlı polisin şehit olması, bardağı taşıran son damla oldu.

Azerbaycan, 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasında ve Ermenistan'ın taahhüdünde yer aldığı üzere Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak ve yasa dışı silahlı grupları temizlemek için antiterör operasyonu başlattı.

1 günde başarıya ulaşan operasyon

2020'de 44 gün süren savaştan sonra antiterör operasyonu sadece 1 günde başarıya ulaştı.

Operasyonda sivillerin güvenliği gözetilerek birçok askeri mevzi ve mühimmat deposu vuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov'un aktardığına göre Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 90'dan fazla mevzisi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Bu kapsamda 7 askeri araç, 4 havan topu, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracına el konuldu.

Karabağ'da Ermeni güçlerinin terk edeceği şehirler

1 günlük operasyon sonucu bölgedeki silahlı gruplar, silah bırakmayı ve bölgeyi terk etmeyi kabul etti.

Böylelikle, 3 yıldır provokasyonlarını devam ettiren ve Karabağ'ın merkezine sıkışmış, Hankendi, Hocalı, Ağdere ve Şuşa çevrelerinde konuşlu Ermeni güçleri ikinci kez mağlup oldu.

Bu şehirlerde bulunan silahlı gruplar, silahlarını teslim ederek bölgeyi terk etmeye başladı.