Azerbaycan'ın deprem bölgesine yapacağı projenin görselleri paylaşıldı 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi kurulacak. İşte TOKİ tarafından paylaşılan Azerbaycan konutlarının görselleri...

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketiyle sarsıldı.

Büyük yıkımların yaşandığı 11 ilde, şehirler adeta yerle bir oldu.

Dördüncü seviye alarmının ortaya koyulduğu ve uluslararası yardımların da yapıldığı büyük felakette ilk yardım, kardeş ülke Azerbaycan’dan geldi.

Ardından tıbbi ve gıda malzemeleriyle birlikte arama-kurtarma ekipleri de seferber edildi.

2 ayın geride kaldığı depremlerde, şimdilerde yaralar büyük ölçüde sarıldı. Öyle ki, afet konutları yükselmeye dahi başladı.

Kardeş ülkeden 1000 konut

Azerbaycan bir kez daha harekete geçerek konut yapımına el attı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, deprem bölgelerinde 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edeceklerini söyledi.

Bugün de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 6'cısı düzenlenen Teknofest'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, burada Kahramanmaraş'ta 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Canlı yayında bin konutun temeli de besmeleyle atıldı

TOKİ, konut projelerinin görsellerini paylaştı

Bölgeye, okuluyla camisiyle yurduyla birçok konutla beraber deprem bölgesinde adeta bir Azerbaycan şehri inşa edilecek.

Azerbaycan Devleti tarafından kentte inşa edilecek konutlardan ve sosyal donatılardan oluşan projenin görselleri TOKİ tarafından paylaşıldı.

İşte o kareler...