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    Azerbaycan'ın, Ermeni işgali altındaki toprakları kurtarma operasyonu devam ediyor

    Azerbaycan'ın, Ermeni işgali altındaki toprakları kurtarma operasyonu devam ediyor

    Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı hain saldırının ardından Azerbaycan'ın başlattığı ileri harekat sürüyor. Operasyonlar kapsamında birçok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.
    • AA
    • 05.10.2020 - 16:39
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    Ermenistan ordusu, 27 Eylül'de uzun yıllardır işgali altındaki, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesindeki sınır hattı boyunca bombardıman başlattı.

    Asker-sivil ayrımı yapmaksızın açılan ateş sonucunda, Azerbaycan'da sivil ve askeri kayıplar verilirken, Azerbaycan ordusu zaman kaybetmeden karşı harekat başlattı.

    Azerbaycan ın, Ermeni işgali altındaki toprakları kurtarma operasyonu devam ediyor #1

    CEPHEDE TUTUNAMAYIP SİVİLLERE SALDIRDILAR

    Cephe hattı boyunca başlatılan harekat sonucunda Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek kaçmaya başladı.

    Çatışma hattında Azerbaycan askerine karşı koyamayan Ermeniler, bu kez de Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olan Gence'ye füzelerle saldırdı.

    20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği 70'ten fazlasının da yaralandığı hain saldırıdan sonra Ermenistan tarafı, sivil yerleşimleri vurmaya devam edeceklerini açıkladı.

    Azerbaycan ın, Ermeni işgali altındaki toprakları kurtarma operasyonu devam ediyor #2

    OPERASYONLAR SÜRÜYOR

    Ordu millet anlayışı ile cepheye koşan Azerbaycanlıların kararlılığı ve Türkiye'den alınarak envantere kazandırılan insansız hava araçlarının üstün başarısı ile Ermeni işgali altındaki toprakların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.

    Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, Azerbaycan bayrakları göndere çekiliyor.

    Azerbaycan ın, Ermeni işgali altındaki toprakları kurtarma operasyonu devam ediyor #3

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